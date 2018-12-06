Сокуров объяснил проверку фонда в Петербурге личными претензиями бывшего сотрудника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров объяснил проверку фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" в Санкт-Петербурге личными претензиями бывшего сотрудника фонда.
Его личный комментарий размещен в четверг на странице в социальной сети Facebook официального сайта "Остров Сокурова", посвященного творчеству режиссера. Сам режиссер в настоящее время находится в больнице после операции и не может общаться с прессой.
"В полицию поступил донос от бывшего сотрудника Фонда. Этот человек занял большие деньги в Фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга", - написал Сокуров.
Он отметил, что проверка финансовой деятельности Фонда идет несколько месяцев, она была плановой. Сокуров отметил, что в фонде является художественным руководителем и не занимается экономическими вопросами.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщал, что полиция проводит проверку фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью данной организации.
Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.
Российский режиссер и сценарист Александр Сокуров известен также своей общественной и правозащитной деятельностью. 3 декабря указом главы государства вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.