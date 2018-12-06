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Двое участников ИГ приговорены к 17 и 18 годам за подготовку терактов в Московском регионе

Они признаны виновными в организации деятельности террористической организации, запрещенной в РФ, а также в незаконном приобретении оружия и взрывчатки

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил двоих членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших теракт в столичном регионе, к 17 и 18 годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Суд приговорил Нурлана Махсудова к 18 годам и Магомедхабиба Гаджиева к 17 годами колонии строгого режима", - сказала она.

Гаджиев и Махсудов признаны виновными в организации деятельности террористической организации, запрещенной в РФ, незаконном приобретении оружия и взрывчатки.

По данным следствия, экстремисты планировали совершить серию терактов в людных местах в Московском регионе, используя начиненные гвоздями бомбы.

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