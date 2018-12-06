Двое участников ИГ приговорены к 17 и 18 годам за подготовку терактов в Московском регионе

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил двоих членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавших теракт в столичном регионе, к 17 и 18 годам колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
"Суд приговорил Нурлана Махсудова к 18 годам и Магомедхабиба Гаджиева к 17 годами колонии строгого режима", - сказала она.
Гаджиев и Махсудов признаны виновными в организации деятельности террористической организации, запрещенной в РФ, незаконном приобретении оружия и взрывчатки.
По данным следствия, экстремисты планировали совершить серию терактов в людных местах в Московском регионе, используя начиненные гвоздями бомбы.