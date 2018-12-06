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Жителя Ставрополья приговорили к обязательным работам за нацистское приветствие на селфи

Мужчина сфотографировался на фоне памятника воинам освободителям и выложил селфи в "ВКонтакте"

СТАВРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Ставропольского края к 150 часам обязательных работ за нацистское приветствие на селфи, сделанном на фоне воинского мемориала, сообщает пресс-служба краевого суда.

"Судом установлено, что мужчина, находясь в поселке Рыздвяный Изобильненского района, сделал селфи с жестом нацистского приветствия на фоне мемориала воинам освободителям и выложил у себя на страничке в "ВКонтакте". Ему назначено наказание в виде 150-и часов обязательных работ", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Приговор суда вступил в законную силу.

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