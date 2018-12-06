Вертолет владельца "Лестер Сити" упал из-за неисправности рулевого винта

AIBB установила, что неисправность трансмиссии рулевого винта привела к тому, что пилот потерял управление. Sky News привел выдержки из доклада комиссии, согласно которому "в приоритетном порядке выясняются причина поломки и предшествовавшие ей процессы".

Вертолет таиландского миллиардера упал рядом с футбольным стадионом King Power в Лестере вечером 27 октября. Пять человек, находившихся на борту вертолета - сам бизнесмен, двое его помощников и двое пилотов - погибли. По словам очевидцев, машина потеряла управление и ушла в неконтролируемое вращение почти сразу после того, как поднялась в воздух с футбольного поля.

Сриваддханапрабха, входящий в десятку самых богатых граждан Таиланда, приобрел "Лестер Сити" в 2010 году за 39 млн фунтов стерлингов ($50,5 млн), а в 2011 году возглавил правление клуба. С тех пор стоимость команды, по оценкам экспертов, выросла в 10 раз. Состояние таиландского предпринимателя оценивалось примерно в $5 млрд. Значительную его часть он заработал благодаря своей сети магазинов беспошлинной торговли King power.