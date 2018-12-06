Минкультуры не получало запросов от правоохранительных органов по проверкам фонда Сокурова

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы не обращались в Министерство культуры РФ с запросом о предоставлении какой-либо информации в рамках проверки некоммерческого фонда "Пример интонации (фонд Александра Сокурова)". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минкультуры.
"Правоохранительные органы, в том числе МВД, не обращались в Минкультуры России с запросом о предоставлении какой-либо информации в рамках проверки фонда", - отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что полиция Санкт-Петербурга проводит проверку фонда по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях. Содержание заявления не раскрывается, но представители фонда сообщили через соцсети, что проверки связаны с финансовыми вопросами.
В пресс-службе отметили, что Минкультуры было поддержано два проекта фонда Сокурова. "Это ленты "Софичка" Киры Коваленко (2014 год, размер субсидии 25 млн рублей) и "Глубокие реки" Владимира Битокова (2016 год, размер субсидии 25 млн рублей), - отметили в Минкультуры. - Фильмы были сданы в сроки".
Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова)" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.