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Авиадебошир ударил в лицо сотрудника службы безопасности аэропорта Внуково

Проводится проверка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали авиадебошира, ударившего в лицо сотрудника службы безопасности столичного аэропорта Внуково. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, проводится проверка.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково с заявлением обратился сотрудник службы авиационной безопасности аэровокзального комплекса о том, что один из пассажиров при прохождении специального контроля нанес ему удар в лицо. По подозрению в совершении правонарушения сотрудники транспортной полиции выявили и доставили в дежурную часть жителя Железногорска", - сказал собеседник агентства.

Инцидент случился 5 декабря, но известно об этом стало только сейчас. По результатам проверки, сказали в пресс-службе, будет принято процессуальное решение.

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