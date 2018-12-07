Заключенные одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Восемь заключенных одной из исправительных колоний Якутии объявили голодовку из-за плохих условий содержания в пенитенциарном учреждении, сообщила ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Семенова.

"6 декабря поступил сигнал о голодовке осужденных в одной из исправительных колоний Якутии. Мы выехали на место в сопровождении помощника начальника УФСИН Якутии по правам человека и начальника колонии. На момент посещения [там] находились восемь осужденных [объявивших голодовку], причинами объявления голодовки они назвали постоянные избиения сотрудниками в течение продолжительного времени. <…> Заключенные также жалуются на лишение прогулок из-за того, что у них нет теплой одежды", - сказала она.

По ее словам, все восемь осужденных, находятся в штрафном изоляторе. В настоящее время температура воздуха в регионе составляет минус 30 градусов.

По данным Семеновой, информация о проверке "направлена Общественную палату РФ, ФСИН РФ и прокурору Якутии".

Комментарий Управления ФСИН по региону ТАСС получить не удалось.