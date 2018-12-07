В больнице Комсомольска-на-Амуре опровергли информацию об избиении пациента

ТАСС, 7 декабря. Врач больницы в Комсомольске-на-Амуре, которую проверяет полиция после сообщений СМИ о том, что в ней якобы избили пациента, ни на кого не нападал. Пациент сам провоцировал конфликт и оскорбил врача, сообщили ТАСС в медучреждении.

Ранее в местных СМИ появилась информация об инциденте в одной из городских больниц, где врач травматологического отделения якобы ударил пациента табуреткой, за то, что тот не выполнял его рекомендации. Полиция начала проверку.

"Конфликт произошел во время обхода, пациент, уличенный в неоднократном употреблении алкоголя в больнице, спровоцировал конфликт, оскорбил травматолога и бросил в него 800-граммовую банку с медом. Во время броска зацепился за металлический табурет и получил небольшую ссадину", - сказал главврач больницы Роман Белоноженко, добавив, что врача может охарактеризовать как хорошего специалиста и спокойного человека.

Вечером того же дня, как рассказал Белоноженко, трое знакомых пациента, представившись полицейскими, пришли в больницу и стали угрожать медикам расправой. Были вызваны сотрудники правоохранительных органов, но те успели уйти.

Белоноженко уточнил, что пациент продолжает получать лечение в больнице, ему заменили врача.