Суд прекратил уголовное дело в отношении двух обвиняемых в аварии на шахте "Распадская"

КЕМЕРОВО, 7 декабря. /ТАСС/. Междуреченский городской суд в Кемеровский области прекратил уголовное дело в отношении главного инженера шахты "Распадская" и начальника службы вентиляции, обвиняемых в аварии на шахте, сообщается в материалах дела на сайте суда.

Всего по делу проходят семь фигурантов. "Уголовное дело прекращено в отношении Вальца В. А. и Дружинина А. А.", - говорится на сайте суда.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что оба фигуранта дела находились под подпиской о невыезде. По его словам, дело было прекращено "за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности".

Авария на шахте произошла в ночь на 9 мая 2010 года, в момент ЧП в забое находился 361 работник, 91 человек погиб - шахтеры и горноспасатели. По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ СК возбудил уголовное дело, расследование по которому завершилось в феврале 2016 года. Уголовное дело рассматривается по существу в суде с 17 марта 2016 года.

Первоначально обвиняемыми по делу проходили восемь человек. Технический директор ЗАО "Распадская угольная компания" Анатолий Рыжов, директор ОАО "Распадская" - заместитель гендиректора "Распадской угольной компании" Игорь Волков, главный инженер Андрей Дружинин, командир Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков и еще трое сотрудников шахты. Они обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Также по делу проходил государственный инспектор Междуреченского территориального отдела горного надзора Ростехнадзора Федор Веремеенко, обвиняемый в халатности, но в сентябре 2016 года в отношении него расследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

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