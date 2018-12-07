Суд частично удовлетворил иск Навального о запрете на выезд из России

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Кирова частично удовлетворил иск блогера Алексея Навального к региональному управлению Федеральной службы судебных приставов (УФССП), касающийся запрета на выезд за границу. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Октябрьском районном суде.

"Иск удовлетворен частично 6 декабря", - сказали ТАСС в суде.

На сайте Навального сообщается, что суд признал постановление о возбуждении исполнительного производства незаконным в части срока на добровольное исполнение требований, постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации признано незаконным полностью. Блогер намерен подать гражданский иск, чтобы взыскать стоимость авиабилетов.

13 ноября Навальный заявил в своем Twitter, что должен был вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека в Страсбург, но получил уведомление, что его выезд из России ограничен на основании решения управления ФССП. В ФССП пояснили, что по заявлению взыскателя было возбуждено исполнительное производство о взыскании с Навального в пользу Кировского областного предприятия "Кировлес" суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 164 000 рублей. Все ограничения с блогера, в том числе на выезд за рубеж, были сняты в тот же день, так как он оперативно оплатил задолженность, после чего подал в суд иск к УФССП.

В июле 2013 года Ленинский суд Кирова приговорил Алексея Навального к 5 годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил 4 года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил этот приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В феврале 2017 года суд при повторном рассмотрении дела "Кировлеса" вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор.