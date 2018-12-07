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В Москве 11 строителей заразились кишечной инфекцией

Питание для рабочих было организовано на строительной площадке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Одиннадцать строителей, проживающих в хостеле на Кутузовском проезде в Москве, обратились к врачам из-за пищевого отравления, девять из них были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"Согласно поступившей информации заболело 11 строительных рабочих, из которых 9 госпитализировано в инфекционный стационар, два человека от госпитализации отказались. Состояние заболевших легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В ходе расследования специалисты Роспотребнадзора выяснили, что отравившиеся строители работают в ООО "Эста Констракшен" и проживают в хостеле "Уют" на Кутузовский проезде. "Уведомление о начале предпринимательской деятельности по оказанию услуг временного проживания "Уют" не предоставляло, в связи с чем данный хостел на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Москве не находился, и проверки ранее не проводились", - отметили в ведомстве.

Также инспекторы выяснили, что питание для рабочих было организовано на строительной площадке по адресу Багратионовский проезд, 5.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, чтобы определить число заболевших, причины и условий возникновения очага острой кишечной инфекции на строительной площадке и в общежитии.

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