Суд продлил домашний арест участницам "Нового величия" Дубовик и Павликовой

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу продлил до 13 марта домашний арест 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик - участницам молодежной организации "Новое величие", которые обвиняются в создании экстремистского сообщества и участии в нем.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок домашнего ареста Павликовой и Дубовик до 13 марта 2019 года", - сказала собеседница агентства.

По делу "Нового величия" проходят десять человек: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков (находятся в следственном изоляторе), Анна Павликова, Мария Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский (содержатся под домашним арестом).

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества" и "Участие в экстремистском сообществе"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте.

По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после госпереворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создать "организацию" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Кроме того, как следует из показаний одного из фигурантов дела, участники организации планировали посещение ночных клубов, "в ходе которых хотели собирать компромат на российских чиновников". Но, по словам адвоката Максима Пашкова, обвиняемые отказались от этой идеи, так как у них банально не было на это денег.