В Мурманске из-за кишечной инфекции госпитализированы 22 учащихся кадетского корпуса

МУРМАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Врачи Мурманской областной детской клинической больницы госпитализировали 22 кадетов Североморского кадетского корпуса, которые обратились в больницу с признаками желудочно-кишечного расстройства. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе региональной прокуратуры, ведущей проверку.

"Госпитализированы 22 кадета, предварительный диагноз - "гастроэнтерит", - сказали в ведомстве.

Возраст пострадавших - от 11 до 15 лет. Все они - учащиеся Североморского кадетского корпуса. Состояние госпитализированных уточняется.

Как ранее сообщали в ведомстве, пострадавшие с признаками кишечной инфекции были доставлены в Мурманскую областную детскую клиническую больницу в пятницу. В ходе проверки прокуратуры с привлечением контролирующих органов будет дана оценка соблюдению условий воспитания детей, в том числе санитарного законодательства при организации приготовления пищи. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что госпитализированные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. "У госпитализированных состояние легкой и средней степени тяжести", - уточнили в пресс-службе, добавив, что все необходимые лекарства в больнице имеются, врачи продолжают обследовать больных.