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В аэропорту Внуково задержали двух мужчин, устроивших дебош на борту самолета

Отмечается, что их привлекли к административной ответственности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Двое молодых людей, устроивших дебош на борту самолета, готовившегося вылететь во Вьетнам из аэропорта Внуково, доставлены в дежурную часть аэропорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В полицию поступило сообщение от диспетчера о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс Москва-Нячанг. На борту между пассажирами возник словесный конфликт. Командир судна принял решение отстранить этих граждан от полета", - сказали в пресс-службе.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения у граждан. "В настоящее время пассажиры привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство")", - сказали в пресс-службе.

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