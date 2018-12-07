Сбивший женщину во время беспорядков в Шарлотсвилле неонацист признан виновным в убийстве

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Жюри присяжных признало виновным в убийстве первой степени молодого человека, который в 2017 году сбил насмерть девушку во время беспорядков в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, корреспондент которой присутствовал в суде.
По его данным, членам жюри присяжных потребовалось семь часов, чтобы прийти к консенсусу по поводу вины подсудимого - 21-летнего Алекса Филдса - младшего. Других подробностей пока не приводится.
12 августа 2017 года в Шарлотсвилле произошли ожесточенные столкновения праворадикалов и их противников после того, как власти города приняли решение демонтировать статую генерала Роберта Ли, одного из деятелей Конфедерации. Вскоре после начала стычек придерживающийся неонацистских взглядов Филдс-младший на большой скорости на машине пронесся по одной из улиц и въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций ультраправых. Погибла 32-летняя Хезер Хэйер, 19 человек пострадали.
В декабре прошлого года власти Шарлотсвилла приняли решение переименовать одну из улиц в память о Хэйер.
Позднее президент Дональд Трамп отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых, заявив, что насилие шло с обеих сторон и что "участников беспорядков в Вирджинии нельзя стричь под одну гребенку". Такими высказываниями глава государства вызвал бурю негодования со стороны американцев. Трампу даже пришлось объявить о роспуске Президентского форума по стратегии и политике, а также консультативного Совета по вопросам промышленного производства. Несколько входивших в состав этих советов представителей деловых кругов объявили об отставке в знак протеста против заявлений президента о произошедшем.