СМИ: скоростной поезд сошел с рельсов в Республике Корея

ТАСС, 8 декабря. По меньшей мере 14 человек пострадали в результате схода с рельсов в субботу скоростного поезда в Южной Корее. Об этом сообщило агентство Yonhap News.
По его данным, поезд, в котором находились 198 пассажиров, следовал из Каннына в Сеул. Все 10 вагонов экспресса сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (01:35 мск), примерно через пять минут после отправления. Пострадавшие госпитализированы.
Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.
Как отмечает Yonhap News, это первая крупная авария на железной дороге между Канныном и Сеулом, открытой в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.