Из научного центра в Петербурге из-за задымления эвакуировали 165 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 165 человек из Российского научного центра радиологии и хирургических технологий из-за задымления, которое произошло минувшей ночью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"Произошло короткое замыкание в аккумуляторной батарее резервного питания, было задымление. Соответственно, было принято решение об эвакуации пациентов и проверке оборудования. Ночью эвакуировали 165 человек, сейчас они уже вернулись обратно", - отметил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что на месте работают следственные дознаватели, проводя оценку материального ущерба.

Как сообщается на сайте центра, специализированное учреждение рентгенорадиологического профиля было создано в 1917 году, через несколько месяцев после Октябрьской революции. В нем ведутся исследования по изучению ионизирующей радиации и в области экспериментальной онкологии.