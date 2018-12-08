Житель Москвы выстрелил в компанию, распивавшую алкоголь в его подъезде

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту конфликта в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в столице, закончившегося стрельбой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В 06:30 мск в службу "02" поступило сообщение, что в доме 88 по Алтуфьевскому шоссе жилец одной из квартир вступил в конфликт с четырьмя гражданами и выстрелил в одного из них, по предварительным данным, из травматического пистолета", - сказали в ведомстве.

Пострадавший был госпитализирован. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что конфликт произошел из-за того, что компания распивала алкоголь в подъезде, жилец дома сначала сделал им замечание, а после ссоры выстрелил в одного из них. Пострадавший получил ранение в ногу.