Спасатели эвакуировали застрявших на канатной дороге в Домбае туристов

ЧЕРКЕССК, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели в Карачаево-Черкесии эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в курортном поселке Домбай, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На пятой очереди канатной дороги в Домбае застряли 12 человек, они в течение часа были эвакуированы. Информация о происшествии поступила в 15:05 мск. Остановка канатной дороги произошла по технической причине, погодные условия нормальные. Спуск произвели с помощью альпинистского снаряжения", - сказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Это второй случай остановки канатной дороги Домбае в этом году. В начале ноября из-за проблем на одной из линий были эвакуированы 300 человек.