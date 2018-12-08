Астраханский экс-министр экономики задержан по делу о злоупотреблении на 114 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития Астраханской области Алексея Попова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и фальсификации документов, сообщила журналистам и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону Елена Алексеева.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 303, части 2 статьи 201 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу, злоупотребление полномочиями). В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сказала Алексеева.

По версии следствия, Попов, являясь до назначения министром экономического развития региона, конкурсным управляющим одной из местных организаций, в период с 2015 по 2017 годы реализовал ее имущество стоимостью свыше 114,5 млн рублей в пользу своего близкого друга (экс-министра строительства и ЖКХ региона Василия Корнильева - прим. ТАСС) по заниженной цене в 12 млн рублей. Подозреваемый организовал торги с нарушениями и обеспечил победу своего друга. Действия конкурсного управляющего неоднократно обжаловались в суде, где подозреваемый представлял в качестве доказательств фальсифицированные документы.

"В результате этих действий организации причинен ущерб в размере свыше 114,5 млн рублей, что повлекло неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования конкурсных кредиторов по денежным обязательствам и привело к тяжким последствиям", - уточнила Алексеева.