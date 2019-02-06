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Подозреваемый в наезде на полицейского на юге Москвы задержан в Тульской области

Сотрудникам полиции понадобилось менее трех часов, чтобы установить и задержать мужчину

ТАСС, 6 февраля. Мужчина, подозреваемый в наезде на полицейского в Северном Бутове на юге Москвы, задержан под Тулой. Об этом ТАСС сообщил начальник главка московской полиции Юрий Титов.

"Менее трех часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу", - сказал он.

Инцидент произошел в среду на Старокачаловской улице около дома № 5. При задержании подозреваемого в совершении преступления тот предпринял попытку скрыться и сбил на машине полицейского. Сотрудник МВД несколько раз выстрелил по автомобилю, но злоумышленник скрылся. Для задержания подозреваемого был введен план "Перехват".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области во взаимодействии с оперативниками из Москвы автомобиль под управлением подозреваемого был задержан в Тульской области. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву", - заключил Титов.

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