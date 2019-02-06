Суд продлил арест экс-министру здравоохранения Дагестана на два месяца

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы продлил на два месяца арест бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Сегодня Кировский районный суд Махачкалы продлил на два месяца арест бывшему министру здравоохранения Дагестана Танке Ибрагимову - до 7 апреля 2019 года", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, также продлен арест бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана Хаджимурада Мирзабекова на три месяца - до 7 мая 2019 года.

Танка Ибрагимов и четверо его подчиненных подозреваются в создании организованной преступной группы для хищения бюджетных средств, в частности 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования и 71 млн рублей при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медучреждений. В отношении Ибрагимова возбуждены два дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".