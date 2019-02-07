Роскосмос подтвердил факт хищений при реконструкции здания госкорпорации в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Материалы аудиторской проверки, которая была проведена по поручению Роскосмоса, легли в основу уголовного дела по факту хищений денежных средств в особо крупном размере при реконструкции здания госкорпорации в Москве. Об этом сообщила госкорпорация в пресс-релизе, размещенном на сайте в четверг.

"Другим уголовным делом по факту хищений денежных средств в особо крупном размере стали махинации при реконструкции здания госкорпорации "Роскосмос" по ул. Щепкина, 42. Как и предыдущем случае, в основу возбуждения уголовного дела легли материалы комплексной аудиторской проверки, проведенной по поручению главы Роскосмоса в ФГУП "Звездный", через которое финансируются работы по реконструкции здания", - говорится в сообщении.

Ранее "Известия" сообщили о хищении 127 млн рублей при реконструкции здания Роскосмоса. По их сведениям, исполнитель завышал стоимость работ, при этом заказчик закрывал на это глаза. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Известно, что здание на улице Щепкина Роскосмос делит с Минэнерго.

Очищение отрасли

Руководство Роскосмоса выступает за бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений и борьбу с коррупцией, заявили в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Новая администрация госкорпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным проводит последовательную и планомерную работу по декриминализации и очищению российской ракетно-космической отрасли от преступных проявлений и махинаций, совершенных на предприятиях и организациях. Руководством госкорпорации взята линия на бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений, борьбу с коррупцией, выявление нецелевого расходования и хищения денежных средств и оздоровление отрасли в целом", - говорится в сообщении.

Большую помощь в этом оказывает Генеральная прокуратура России и другие правоохранительные органы, отметили в Роскосмосе. "В основу ряда возбужденных уголовных дел по фактам хищений и махинаций ложатся материалы комплексных аудиторских проверок, проведенных по поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос", - добавили в пресс-службе.

Одним из последних стало уголовное дело в отношении руководства НПО "Техномаш" (головное предприятие Роскосмоса по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники), которое, как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, было инициировано по результатам внутренних проверок госкорпорации.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства НПО "Техномаш" в связи с хищением 410 млн рублей в рамках гособоронзаказа по реконструкции производства Федерального казенного предприятия "Пермский пороховой завод". По информации издания, подрядчик - ООО "Москапстрой" - получил аванс в размере 440,4 млн рублей, однако работы на конец 2017 года были выполнены на сумму, немного превышающую 32 млн рублей. По версии следствия, некоторые неустановленные лица из руководства "Техномаша" не стали принимать никаких мер, несмотря на то, что знали о фиктивности гарантий подрядчика.