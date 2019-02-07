Полиция не нашла взрывчатки в сумке, оставленной в торговом центре Берлина

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Германии не нашли взрывчатки в сумке, которую неизвестный оставил в торговом центре в Берлине. Об этом сообщается в Twitter столичной полиции.

"Речь о взрывчатом веществе не идет", - сообщили в полиции. В настоящее время сотрудники опрашивают свидетелей и проводят другие следственные мероприятия. Близлежащие улицы остаются закрыты для движения.

Ранее в четверг полиция эвакуировала людей из торгового центра в районе Нойкёльн. По ее данным, неизвестный положил подозрительную сумку и удалился. Полиция оцепила торговый центр и перекрыла несколько улиц.