В Татарстане после посещения бани погибли двое подростков

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Двое подростков скончались после посещения бани на территории частного домовладения в городе Альметьевск. Об этом говорится в пятницу в распространенном сообщении Главного управления МЧС России по Татарстану.

"В четверг в 22:47 мск от оперативного врача Центра медицины катастроф поступило сообщение об отравлении, предварительно, угарным газом двух человек. По предварительным данным, в частном доме в Альметьевске после посещения бани на территории того же домовладения стало плохо мальчикам 13 и 17 лет. Прибывшие медики скорой помощи констатировали их смерть", - отмечается в сообщении ведомства.

Причины происшествия и гибели подростков устанавливаются, добавили в ГУ МЧС России по региону.