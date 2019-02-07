{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казани ребенок и трое взрослых отравились угарным газом

Пострадавшие госпитализированы

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Трое взрослых и один ребенок пострадали от отравления угарным газом в Казани, их госпитализировали в медицинские учреждения. Об этом говорится в пятницу в распространенном сообщении Главного управления МЧС России по Татарстану.

"Женщин 1972 и 1991 годов рождения, мужчину 1990 года рождения с диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести" госпитализировали в городскую клиническую больницу № 7. Мальчика 2018 года рождения с аналогичным диагнозом доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ)", - отмечается в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в четверг в 22:21 мск в доме № 33 по улице Дементьева. Причина происшествия устанавливается, добавили в ГУ МЧС России по региону.

Теги
РоссияТатарстан
Суд арестовал начальника управления Всероссийского общества глухих по делу о мошенничестве
Максима Ларионова арестовали на два месяца
Читать полностью