Бывший начальник и главбух колонии под Саратовом подозреваются в присвоении 6 млн рублей

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи подозревают бывших начальника и главного бухгалтера одной из исправительных колоний города Энгельса в Саратовской области в том, что они незаконно присвоили себе премии сотрудников на 6 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении уже бывших начальника и главного бухгалтера возбуждено дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, злоумышленники, используя свое служебное положение, присваивали вверенные им денежные средства. В частности, в 2016 году они издали приказы о выдаче премий подчиненным сотрудникам на сумму более 6 млн рублей. Начисленные деньги они присвоили себе.

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