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Прокуратура начала проверку по факту столкновения самолета с фонарем в Домодедове

Ранее в СК сообщили, что причиной инцидента стала потеря управления из-за льда на рулежной дорожке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения пассажирского самолета с мачтой освещения в столичном аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - сказала Короткова.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Предварительно установлено, что около 20:30 мск 6 февраля в Домодедово самолет авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Тюмень - Москва, во время руления к месту стоянки столкнулся с мачтой освещения.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Лариса Марковец, причиной столкновения стала потеря управления пилотом самолета из-за льда на рулежной дорожке. В результате повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла самолета. На борту самолета находились 58 пассажиров, пять членов экипажа, в том числе три бортпроводника, пострадавших нет. По факту инцидента начата доследственная проверка.

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Россия
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