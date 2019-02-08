Житель Волгоградской области получил 12 лет колонии за похищение ребенка

ВОЛГОГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Камышинский городской суд Волгоградской области приговорил 59-летнего местного жителя Сергея Вихлянцева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 30 тыс. рублей за похищение 11-летней девочки с целью получения выкупа. Для похищения ребенка он представился сотрудником полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Камышинский городской суд приговорил Вихлянцева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что утром 1 марта 2018 года мужчина, представившись сотрудником полиции, потребовал от 11-летней девочки, которая шла в школу, сесть в его машину. Девочку он удерживал в своей квартире до 5 марта, пока ее не обнаружили сотрудники полиции в ходе поквартирного обхода. Мужчина был знаком с родителями потерпевшей, он работал грузчиком в их магазине. Девочка была похищена с целью получения выкупа за ее освобождение.

В сообщении добавляется, что у мужчины была задолженность по кредитам. В ходе обыска в его квартире были обнаружены поддельное удостоверение сотрудника полиции и более 560 грамм пороха. Вину в похищении несовершеннолетней и подделке удостоверения сотрудника полиции мужчина отрицает, а в хранении взрывчатых веществ признал. Судом он признан виновным в похищении несовершеннолетней, подделке с целью использования удостоверения сотрудника полиции, а также незаконном хранении взрывчатых веществ.