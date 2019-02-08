Четверых жителей Сыктывкара обвиняют в аферах с землей с ущербом в 129 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /ТАСС/. В Сыктывкарский городской суд направлено уголовное дело по обвинению четырех местных жителей в особо крупном мошенничестве и легализации похищенного имущества при аферах с земельными участками. Ущерб от их деятельности оценен в 129 млн рублей, говорится в распространенном в пятницу сообщении прокуратуры Республики Коми.

"Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Сыктывкара. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ч. 3 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сыктывкарский городской суд", - указано в сообщении.

По данным следствия, в 2012-2014 годах двое учредителей и директор фирмы "Норма", а также их знакомый юрист решили завладеть земельным участком, выделенным под жилищное строительство. Участок площадью почти 20 га в районе улицы Ручейной Сыктывкара был передан "Норме" по договору аренды Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства.

Фигуранты проигнорировали принятые обязательства по строительству индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированного типа, детского сада, школы, торгового центра, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции, а также развития территории общего пользования - дорог, проездов, тротуаров. Коммерсанты сформировали 163 самостоятельных земельных участка для дальнейшей продажи и ввели в заблуждение представителей фонда о комплексном освоении.

В 2016 году "Норма" приобрела 163 участка по льготной цене в 1,5 млн рублей, тогда как их рыночная стоимость составляла 130,5 млн рублей. Затем фирма стала распродавать землю. Ущерб фонду оценен в 129 млн рублей. Кроме того, установлен факт хищения 900 тыс. рублей, полученных учредителем фирмы от гражданина в качестве взноса за строительство индивидуального дома.

Сейчас на участки наложен арест в качестве обеспечения возврата их государству. В суд направлен иск о взыскании с фигурантов ущерба. Обвиняемые полностью признали вину.