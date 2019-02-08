Злоумышленники совершили вооруженное нападение на отделение почты в Ингушетии

МАГАС, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, совершивших разбойное нападение на отделение почтовой связи в Карабулаке (Ингушетия), при котором был ранен охранник. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по Ингушетии.

"Сегодня около 16:30 мск двое вооруженных неустановленных лиц в масках вошли в отделение почтовой связи в Карабулаке и потребовали от персонала отдать деньги. Сотрудницы почтового отделения успели нажать тревожную кнопку, по сигналу которой, приехали сотрудники частного охранного предприятия, обеспечивающего безопасность данного объекта. Один из охранников попытался самостоятельно задержать нападавших, но был ранен сообщником преступников, находившимся у здания отделения связи в автомобиле", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, нападавшие похитили около 200 тыс. рублей и скрылись на автомашине LADA Priora. Пострадавший мужчина доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.