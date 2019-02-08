При пожаре в доме в Калмыкии погибли двое детей

ТАСС, 8 февраля. Двое детей погибли в пятницу в результате пожара в жилом доме в селе Вознесеновка в Калмыкии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"Целинным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия проводится процессуальная проверка по факту возгорания в одном из жилых домов села Вознесеновка, в результате которого погибли два ребенка 2,5 и четырех лет. По предварительным данным, мать детей уехала в Элисту, закрыв детей одних дома. В период ее отсутствия произошло возгорание домовладения", - говорится в сообщении.

После инцидента возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - добавили в пресс-службе.