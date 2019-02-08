СК начал проверку по сообщению о неработающих лифтах в 15 домах в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало доследственную проверку по сообщениям СМИ о неработающих лифтах в 15 многоквартирных домах в Калининграде. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Информация о том, что в 15 домах в Калининграде с ноября прошлого года не работают лифты была озвучена в эфире телеканала НТВ. Сообщалось, что жильцы домов, включая пожилых людей и женщин с детьми, вынуждены подниматься домой пешком, а один из жильцов, попавший в аварию, более двух месяцев лишен возможности выйти на улицу. При этом управляющая компания выставила жильцам счета на оплату неработающих лифтов.

"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Следователи намерены провести необходимые мероприятия, направленные на проверку всех фактов, изложенных в сюжете", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В данном случае речь может идти либо о халатности, либо об оказании услуг ненадлежащего качества", - уточнили ТАСС в региональном управлении СУ СК. Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, добавил представитель управления.