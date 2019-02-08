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В Испании при железнодорожной аварии погиб человек

Пострадали 94 человека

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще 94 пострадали в пятницу в Каталонии в результате железнодорожной аварии. Об этом сообщило в Twitter главное управление гражданской защиты региона. По его информации, 76 пострадавших получили незначительные травмы.

Инцидент произошел примерно в 18:20 по местному времени (20:20 мск) между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона. По предварительным данным, столкнулись два поезда.

К месту инцидента прибыли пожарные, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Авария могла произойти в результате лобового столкновения между составами. Как передает газета El Periodico, один из поездов следовал не по своим путям. Погибшим является один из машинистов.

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