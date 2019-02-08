В Шереметьево задержали троих дебоширов, сорвавших вылет самолета в Анталью

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала троих авиадебоширов, которые сорвали вылет самолета из столичного аэропорта Шереметьево в Анталью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"В дежурную часть полиции аэропорта Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета, вылетавшего в Анталью. Трое пассажиров после посадки в воздушное судно стали употреблять алкогольные напитки. Командир борта отказался вылетать из-за их поведения. Данные граждане были сняты с борта и доставлены в транспортную полицию", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанных составлены административные материалы по статье 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкогольной продукции в общественном месте").