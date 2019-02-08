Жителя Подмосковья задержали за мошенничество с билетом на ЧМ-2018

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину за махинации с продажей билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился житель Москвы и сообщил, что ранее передал мужчине 1990 года рождения 450 тыс. руб. для того, чтобы тот приобрел для заявителя билет на один из матчей чемпионата мира по футболу 2018 г.",- сообщил собеседник агентства. По его словам, деньги были переданы человеку, заявившему, что он оказывает посреднические услуги в приобретении билетов.

Источник добавил, что после получения денег посредник не выполнил услугу по приобретению билетов и на связь выходить перестал."6 февраля мужчина был задержан. Это житель подмосковного Долгопрудного. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")",- сообщил источник.