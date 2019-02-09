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СК проводит проверку после смерти трех человек во время пожара в Алтайском крае

По предварительным данным, причиной возгорания была непотушенная сигарета

ТАСС, 9 февраля.Три человека погибли во время пожара в одном из сел Кулундинского района Алтайского края вечером в пятницу. По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщается в субботу в пресс-релизе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"После тушения <...> были обнаружены тела трех человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожар произошел в частном доме, где, предположительно, от непотушенной сигареты загорелся диван. "Предварительной причиной смерти погибших могло стать отравление угарным газом", - сообщает следственный комитет.

Следователи назначили судебные экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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