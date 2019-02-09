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Мужчина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Волгоградской области

Предполагаемой причиной пожара могло стать короткое замыкание

ТАСС, 9 февраля. Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Камышинском районе Волгоградской области. Об этом говорится на сайте областного ГУ МЧС РФ.

"Сообщение о пожаре в Камышинском районе поступило в субботу в 01:42. В селе Саломатино на улице Заречная горел деревянный частный дом размером 5х10 м по всей площади с обрушением кровли. Пожарные расчеты добровольной пожарной охраны села Саломатино ликвидировали возгорание в 02:00. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате происшествия погибли два человека. "На месте пожара обнаружены погибший мужчина 1986 года рождения и ребенок 2009 года рождения", - сказал источник.

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