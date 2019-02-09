Руководителя некоммерческой организации арестовали в Мордовии за растрату более 6 млн руб.

ТАСС, 9 февраля. Суд в Мордовии арестовал руководителя одной из некоммерческих организаций по подозрению в растрате. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МВД по республике.

"В отношении руководителя некоммерческой организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство.

По данным ведомства, он подозревается по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в крупном и особо крупном размере"). Установлено, что в декабре 2017 года руководитель некоммерческой организации, используя свое служебное положение незаконно заключил с физическим лицом договоры купли-продажи недвижимости в Лямбирском районе по заниженной стоимости. Согласно договору, здание магазина в селе Татарская Тавла, фактическая стоимость которого составляет 894 тыс. рублей, было реализовано за 154 тыс. рублей, здание магазина в селе Лямбирь, фактическая стоимость которого - 5 млн 346 тыс. рублей, приобретено за 846 тыс. рублей. Общая сумма ущерба организации составила 6 млн 240 тыс. рублей.

Также установлено, что с декабря 2017 года по февраль 2018 года подозреваемый с использованием своего служебного положения растратил средства вверенной ему организации в размере 22 тыс. рублей. Мужчина потратил деньги на покупку подарка для своего коллеги.

Уголовные дела соединены в одно производство.