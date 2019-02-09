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Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее

Как сообщили в национальном метеобюро, за два часа на город выпало около 70 мм осадков, больше всего пострадали западные районы мегаполиса
Сидней REUTERS/David Gray, архив
Описание
Сидней
© REUTERS/David Gray, архив

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра. Об этом в субботу сообщила энергетическая компания Endeavour Energy, обеспечивающая подачу электроэнергии в западные районы города.

Непогода обрушилась на город в ночь на 9 февраля, основной удар стихии пришелся на западные районы мегаполиса. По данным национального метеобюро, за два часа на город выпало порядка 70 мм осадков, а температура воздуха упала сразу на десять градусов - до плюс 21.

В настоящее время гроза ушла севернее от города, однако, по прогнозам синоптиков, непогода сохранится в течение еще нескольких дней. "Холодный фронт, пришедший с моря, принес с собой резкое понижение температуры, а также проливные дожди и грозы со шквалистым ветром на северо-востоке и юго-востоке штата Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее. В следующие дни мы прогнозируем достаточно объемные осадки и даже град", - говорится в официальном сообщении метеослужбы.

По сообщениям местных СМИ, шквалистый ветер в ряде районов города оборвал провода и повалил деревья, оставив без света порядка 13 тыс. объектов городской инфраструктуры. Девять человек обратились за помощью спасателей, поскольку не могли выбраться из затопленных помещений самостоятельно. Отмечались сбои в работе городского транспорта в районах Парраммата, Касл Хилл,Меррилэндс, Карлингфорд и Блэктаун. По данным аэропорта Сиднея, порядка 30 рейсов были отправлены со значительным опозданием.

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