Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее

Как сообщили в национальном метеобюро, за два часа на город выпало около 70 мм осадков, больше всего пострадали западные районы мегаполиса

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра. Об этом в субботу сообщила энергетическая компания Endeavour Energy, обеспечивающая подачу электроэнергии в западные районы города.

Sydney is on clean-up duty, after being smashed by a storm supercell last night with torrential rain, flash flooding and wild winds. Drivers were left trapped with 9 people rescued from floodwaters. There with nearly 5,000 lightning strikes. @NatashaSquarey #SydneyStorm #7News pic.twitter.com/5RR35I05B2 — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 9 February 2019

Непогода обрушилась на город в ночь на 9 февраля, основной удар стихии пришелся на западные районы мегаполиса. По данным национального метеобюро, за два часа на город выпало порядка 70 мм осадков, а температура воздуха упала сразу на десять градусов - до плюс 21.

В настоящее время гроза ушла севернее от города, однако, по прогнозам синоптиков, непогода сохранится в течение еще нескольких дней. "Холодный фронт, пришедший с моря, принес с собой резкое понижение температуры, а также проливные дожди и грозы со шквалистым ветром на северо-востоке и юго-востоке штата Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее. В следующие дни мы прогнозируем достаточно объемные осадки и даже град", - говорится в официальном сообщении метеослужбы.