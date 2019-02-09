Около 30 тыс. домов остались без электроэнергии из-за грозы в Сиднее

СИДНЕЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Около 28,7 тыс. домов в Сиднее остались без электричества из-за сильной грозы и шквалистого ветра. Об этом в субботу сообщила энергетическая компания Endeavour Energy, обеспечивающая подачу электроэнергии в западные районы города.
Sydney is on clean-up duty, after being smashed by a storm supercell last night with torrential rain, flash flooding and wild winds. Drivers were left trapped with 9 people rescued from floodwaters. There with nearly 5,000 lightning strikes. @NatashaSquarey #SydneyStorm #7News pic.twitter.com/5RR35I05B2— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 9 February 2019
Непогода обрушилась на город в ночь на 9 февраля, основной удар стихии пришелся на западные районы мегаполиса. По данным национального метеобюро, за два часа на город выпало порядка 70 мм осадков, а температура воздуха упала сразу на десять градусов - до плюс 21.
В настоящее время гроза ушла севернее от города, однако, по прогнозам синоптиков, непогода сохранится в течение еще нескольких дней. "Холодный фронт, пришедший с моря, принес с собой резкое понижение температуры, а также проливные дожди и грозы со шквалистым ветром на северо-востоке и юго-востоке штата Новый Южный Уэльс, в том числе в Сиднее. В следующие дни мы прогнозируем достаточно объемные осадки и даже град", - говорится в официальном сообщении метеослужбы.
Down the road from my place. Stay safe Sydney #SydneyStorm pic.twitter.com/AISssg0YqL— Josephfischer09 (@josephfischer09) 8 февраля 2019 г.
По сообщениям местных СМИ, шквалистый ветер в ряде районов города оборвал провода и повалил деревья, оставив без света порядка 13 тыс. объектов городской инфраструктуры. Девять человек обратились за помощью спасателей, поскольку не могли выбраться из затопленных помещений самостоятельно. Отмечались сбои в работе городского транспорта в районах Парраммата, Касл Хилл,Меррилэндс, Карлингфорд и Блэктаун. По данным аэропорта Сиднея, порядка 30 рейсов были отправлены со значительным опозданием.
Storm watch! This taken in Homebush, Sydney. #storm #sydney #sydneystorm pic.twitter.com/bsd9qMXth0— Daisy De Windt (@daisydewindt) 8 февраля 2019 г.