В КЧР задержали занимавшихся незаконной банковской деятельностью участников бандгруппы

ТАСС, 9 февраля. Пять участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, задержаны в Карачаево-Черкесии. В их числе и предполагаемый лидер группы. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД РФ.

"Незаконная деятельность была пресечена УЭБ и ПК МВД по Карачаево-Черкесии при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Задержаны предполагаемый лидер и четыре активных участника организованной группы", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денег. С 2015 года через них прошли более 1 млрд 750 млн рублей, незаконный доход составил - 175 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Были проведены обыски и выемки документов, изъяты вещественные доказательства.

По месту жительства предполагаемого руководителя группы обнаружен и изъят боевой пистолет и 15 патронов. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.