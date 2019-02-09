Четыре человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Йошкар-Оле

ТАСС, 9 февраля. Четыре человека госпитализированы после столкновения трех машин, в том числе микроавтобуса, в Йошкар-Оле. Об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением ГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

"9 февраля около 14:15 мск в Йошкар-Оле на Ленинском проспекте произошло столкновение трех транспортных средств: снегопогрузчика, микроавтобуса Ford и автомашины Hyundai. В результате ДТП в больницу доставлены четыре человека", - сообщает управление.

Все обстоятельства аварии выясняются.