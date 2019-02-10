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Более 55 тыс. потребителей остались без света на западе Канады из-за шторма

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 90 км/ч

ОТТАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 55 тыс. домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения в канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия из-за сильного шторма. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 90 км/ч (25 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположен город Ванкувер.

Как сообщили в региональной электросетевой компании BC Hydro, аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, но сроки завершения работ не уточняются. Местная транспортная компания BC Ferries отменила паромное сообщение в этой части провинции.

Также сообщается, что в порту города Хорс-Бэй из-за сильных волн и порывистого ветра затонула небольшая баржа, стоявшая у пирса. О пострадавших информации не поступало.

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