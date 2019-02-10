СМИ: число умерших от поддельного алкоголя в Индии за три дня превысило 100

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 104 человека умерли за последние три дня в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления контрафактного алкоголя. Как сообщает в воскресенье газета The Economic Times, полиция задержала 215 человек по подозрению в производстве и торговле некачественным спиртным.

По данным издания, власти этих двух штатов начали масштабную операцию по поиску незаконно произведенного алкоголя. Полиция уже конфисковала более 9,2 тыс. литров поддельного спиртного в Уттар-Прадеше и более 1 тыс. литров в Уттаракханде.

Как ранее сообщила газета The Times of India, жители нескольких соседних деревень из округа Харидвар штата Уттаракханд и округа Сахаранпур штата Уттар-Прадеш собрались вечером 7 февраля на поминки в деревне Балапур, где употребляли контрафактный алкоголь.

Вскоре после этого многие участники мероприятия почувствовали себя плохо и начали терять сознание. Как выяснилось, в поддельном алкоголе, который пили пострадавшие, оказалась каустическая сода, аккумуляторный электролит и другие вредные химические примеси.