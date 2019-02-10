В Чите три человека пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения маршрутки и легкового автомобиля, произошедшего в воскресенье днем в Чите на улице Авиационной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

"По предварительным данным, водитель Honda Fit выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной Fiat Ducato, осуществляющей перевозку пассажиров по маршруту № 7. В результате ДТП пострадали три человека, они доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сообщил собеседник агентства, добавив, что у водителя Honda были обнаружены признаки опьянения.

В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края ТАСС сообщили, что пострадавшие были доставлены в клиническую городскую больницу №1.

"Все находятся в удовлетворительном состоянии", - отметили в ведомстве.