El Pais: полиция Испании задержала мужчину по подозрению в убийстве россиянки

ТАСС, 10 февраля. Полицейские города Алькала-де-Энарес задержали гражданина Испании по подозрению в жестоком убийстве россиянки. Об этом в воскресенье сообщает газета El Pais.

По данным следствия, на которое ссылается издание, 42-летний подозреваемый Мануэль Морено убил свою сожительницу, 22-летнюю гражданку РФ Дарью, еще в 2017 году, а затем спрятал ее тело в морозильную камеру. При обыске, который сотрудники правоохранительных органов провели 7 февраля, были обнаружены замороженные останки девушки.

Как отмечает El Pais, Дарья, усыновленная испанской семьей и имевшая двойное гражданство, не выходила на связь более 1,5 года, однако ее мать обратилась в полицию в связи с пропажей приемной дочери только в конце декабря 2018 года.

Согласно информации издания, Морено жил вместе с Дарьей два года. На теле у мужчины была татуировку с именем "Дарья" на испанском языке. Мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний.