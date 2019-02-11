Пять школ закрыли на карантин из-за вспышки гриппа на Камчатке

ТАСС, 11 февраля. Пять школ закрыли на карантин на Камчатке в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Об этом сообщает в понедельник на своем сайте пресс-служба краевого правительства.

"Пять школ закрыты на карантин на Камчатке. Такое решение принято в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Еще в пяти образовательных учреждениях на карантин отправили отдельные классы", - говорится в сообщении.

Отмечается также , что с 11 по 17 февраля первоклассники камчатских школ находятся на каникулах. Эти дополнительные дни отдыха для самых младших школьников устанавливаются посреди самой длинной четверти, чтобы снизить учебную нагрузку. Кроме того, как показывает практика, эта мера позволяет оградить малышей от инфекционных заболеваний в самый неблагоприятный с эпидемиологической точки зрения период.