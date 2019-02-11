В РФ фигурантами уголовных дел об обстрелах юго-востока Украины стали 150 лиц

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи СК РФ привлекают к уголовной ответственности 150 лиц в рамках уголовных дел по фактам артобстрелов территории юго-востока Украины. Об этом сообщил глава управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России Григорий Прозукин.

"В рамках расследуемых управлением уголовных дел к уголовной ответственности привлекаются 150 лиц. В том числе 73 должностных лица Вооруженных сил Украины, из них 20 относятся к высшему военному руководству. У нас собрано достаточно доказательств для привлечения лиц к уголовной ответственности", - сказал он в эфире телепрограммы СК "Трудный разговор".

Среди этих лиц министр обороны Украины Степан Полторак и четыре его заместителя, начальник Генштаба Украины Виктор Муженко и три его заместителя, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Нацгвардией Украины Юрий Аллеров. Также фигурантами уголовных дел стали командиры сухопутных и десантных войск, командующий Военно-воздушными и морскими силами Украины, начальник Главного управления разведки минобороны Украины. По словам Прозукина, в производстве управления находятся 24 уголовных дела. "При этом следует отметить, что только в одном уголовном деле расследуется свыше 300 эпизодов преступных деяний, совершаемых на юго-востоке Украины", - сказал он.

По данным СК, именно они организовали применение наступательного вооружения неизбирательного действия при обстрелах населенных пунктов ЛНР и ДНР, нарушение общепринятых норм и принципов международного права с целью полного уничтожения группы русскоязычного населения юго- востока Украины.

О расследовании

Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, было создано в июле 2014 года. Следователи управления выезжали на территорию Ростовской области и Республики Крым, где находилось большинство беженцев с территории Украины, и проводили их опросы. Прозукин отметил, что основными источниками доказательств являются показания очевидцев.

Кроме того, беженцы привозят с собой видеоматериалы артиллерийских обстрелов, осколки боевых снарядов. "Мы проводим экспертизы по этим вещественным доказательствам", - сказал он.

В управлении также расследуются преступления, связанные с нападениями на загранучреждения России на территории Украины, убийства журналистов, дела в отношении наемников, участвующих в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Кроме того, управление занимается расследованием уголовного дела в отношении организаторов и участников запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". "Нами в ходе расследования привлекаются 15 лиц - участников и организаторов данной организации. Ряд из них являются гражданами РФ", - сказал Прозукин.