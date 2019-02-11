В 2018 году авиадебоширов стали привлекать к уголовной ответственности в 2,5 раза чаще

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число авиадебоширов, ставших фигурантами уголовных дел, выросло в 2,5 раза в прошлом году. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, отвечая на запрос агентства.

"В 2018 году в поднадзорные линейные управления и отделы поступило 57 сообщений о преступлениях, совершенных авиадебоширами, по результатам их рассмотрения возбуждено десять уголовных дел по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте")", - рассказала ТАСС Короткова.

По ее словам, шесть из этих авиадебоширов уже признаны судами виновными.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, в 2017 году лишь четыре авиадебошира были привлечены к уголовной ответственности после введения в Уголовный кодекс новой редакции статьи о хулиганстве. Большинство фигурантов дел об авиадебоше находились в состоянии алкогольного опьянения.

Новая редакция статьи о хулиганстве, ужесточающая наказание для авиадебоширов, была введена в УК РФ в апреле 2017 года. Она предусматривает штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.