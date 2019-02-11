Экс-заместителя главы МВД Якутии осудили на пять лет за насилие над подчиненной

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра внутренних дел - начальник следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) Николай Мамчур осужден к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за покушение на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Приговором суда подсудимый признан виновным и по совокупности статей осужден к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Экс-полковник лишен специального звания и взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2016 года. По версии следствия, Мамчур, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление в своем служебном кабинете, вызвав к себе находившуюся на посту сотрудницу МВД Якутии.